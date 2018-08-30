Дипломат из России, которому запрещен въезд, пытался попасть в Украину
30 августа харьковские пограничники не пропустили на территорию Украины дипломата из России. Причина – ранее ему сюда был запрещен въезд.
Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, мужчина ехал поездом, который курсировал из Москвы в Харьков, и планировал попасть на территорию Украины через пункт контроля "Харьков-пассажирский".
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"При осуществлении проверки документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове. В отношении иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года", – отмечают в ведомстве.
Также пограничники добавляют, что дипломат был возвращен на территорию Российской Федерации.
Напомним, в конце марта, когда вспыхнул скандал с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля, СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ и которые были выдворены из Великобритании. Впоследствии украинская спецслужба запретила въезд еще 60 гражданам России, которые были выдворены из США.
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