22:15
26 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
5°C -6°C
  • вторник
    6°C -7°C
  • среда
    1°C -3°C
  • четверг
    2°C -4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Директор харьковского "Укроборонпрома" погорел на взятке: детали

156 Читати новину українською

В Николаеве на попытке подкупа погорел директор харьковского завода "Укроборонпром". Федора Петрова поймали при попытке передачи денег. Речь идет о 60 тысячах гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник пытался подкупить военного прокурора Николаевского гарнизона. Дело в том, что в прошлом Петров был директором николаевского судостроительного завода.

Читайте также: СБУ взялась за государственную измену Портнова

На него открыли уголовное производство по факту растраты денежных средств. Именно за закрытие этого производства чиновник и пытался дать взятку.

СБУ затримала директора харківського
СБУ задержала директора харьковского "Укроборонпрома"

О полученном "предложении" майор юстиции сразу доложил руководству. Федора Петрова уже уволили с должности директора харьковского завода "Укроборонпром". Сейчас продолжаются следственные действия и обыски.

Сотрудники спецслужбы совместно с правоохранителями установили, что чиновник приехал в Николаев, чтобы во время встречи с процессуальным руководителем решить вопрос об открытом ранее уголовном производстве по чиновнику,
– прокомментировал пресс-секретарь СБУ в Николаевской области Андрей Середич.

Сейчас чиновник задержан, ему будет объявлено о подозрении.

К слову, двое жителей Днепропетровской области проводили по заданию спецслужб РФ антиукраинскую агитацию в социальных сетях. Сейчас сотрудники СБУ их задержали.

Теги: Новости Харькова Укроборонпром Новости Николаева Взятка СБУ Криминальные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук