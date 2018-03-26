Директор харьковского "Укроборонпрома" погорел на взятке: детали

В Николаеве на попытке подкупа погорел директор харьковского завода "Укроборонпром". Федора Петрова поймали при попытке передачи денег. Речь идет о 60 тысячах гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник пытался подкупить военного прокурора Николаевского гарнизона. Дело в том, что в прошлом Петров был директором николаевского судостроительного завода.

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На него открыли уголовное производство по факту растраты денежных средств. Именно за закрытие этого производства чиновник и пытался дать взятку.



СБУ задержала директора харьковского "Укроборонпрома"

О полученном "предложении" майор юстиции сразу доложил руководству. Федора Петрова уже уволили с должности директора харьковского завода "Укроборонпром". Сейчас продолжаются следственные действия и обыски.

Сотрудники спецслужбы совместно с правоохранителями установили, что чиновник приехал в Николаев, чтобы во время встречи с процессуальным руководителем решить вопрос об открытом ранее уголовном производстве по чиновнику,

– прокомментировал пресс-секретарь СБУ в Николаевской области Андрей Середич.

Сейчас чиновник задержан, ему будет объявлено о подозрении.

К слову, двое жителей Днепропетровской области проводили по заданию спецслужб РФ антиукраинскую агитацию в социальных сетях. Сейчас сотрудники СБУ их задержали.