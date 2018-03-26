Директор харьковского "Укроборонпрома" погорел на взятке: детали
В Николаеве на попытке подкупа погорел директор харьковского завода "Укроборонпром". Федора Петрова поймали при попытке передачи денег. Речь идет о 60 тысячах гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Чиновник пытался подкупить военного прокурора Николаевского гарнизона. Дело в том, что в прошлом Петров был директором николаевского судостроительного завода.
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На него открыли уголовное производство по факту растраты денежных средств. Именно за закрытие этого производства чиновник и пытался дать взятку.
СБУ задержала директора харьковского "Укроборонпрома"
О полученном "предложении" майор юстиции сразу доложил руководству. Федора Петрова уже уволили с должности директора харьковского завода "Укроборонпром". Сейчас продолжаются следственные действия и обыски.
Сотрудники спецслужбы совместно с правоохранителями установили, что чиновник приехал в Николаев, чтобы во время встречи с процессуальным руководителем решить вопрос об открытом ранее уголовном производстве по чиновнику,
– прокомментировал пресс-секретарь СБУ в Николаевской области Андрей Середич.
Сейчас чиновник задержан, ему будет объявлено о подозрении.
К слову, двое жителей Днепропетровской области проводили по заданию спецслужб РФ антиукраинскую агитацию в социальных сетях. Сейчас сотрудники СБУ их задержали.