20:45
7 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Директора Днепровского метрополитена задержали: он присвоил немалую сумму денег – фото

      41 Читати новину українською
      "Новое" оборудование Днепровского метрополитена
      "Новое" оборудование Днепровского метрополитена / пресс-служба СБУ

      Директор метрополитена занимался масштабными махинациями. Так, он покупал советский металлолом и выдавал его за новое оборудование. Из-за его действий государство понесло немалые убытки, а жизни людей, которые пользуются метро, были поставлены под угрозу.

      Мужчину задержала СБУ. Именно в спецслужбе сообщили о масштабных схемах директора Днепровского метрополитена.

      Читайте также: Убытки на 18 миллионов: правоохранители разоблачили растрату госсредств в Киевгорсвете

      В конце 2017 года руководство метрополитена приобрело у коммерческой структуры оборудование времен СССР, под видом нового, которое непригодно для использования в механообрабатывающем процессе. Сумма контракта составила 2,6 миллиона гривен. На самом деле стоимость закупленного металлолома была максимум 100 тысяч гривен,
      – говорится в официальном сообщении.

      За противоправную сделку коммунальному предприятию были нанесены убытки в размере почти 2,5 миллиона гривен.

      Из-за действий руководства метрополитена возникла реальная угроза его устойчивому функционированию и, соответственно, жизни и здоровью пассажиров.

      Сейчас руководителю метрополитена и директору коммерческой структуры сообщили о подозрении в присвоении и растрате имущества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

      Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.

      blog_ava
      Формула Штайнмайера: от капитуляции до победы
      сегодня
      89334
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Деньги Новости Днепра Метро СБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и его влиянии на американские выборы
      сегодня , 19:00 Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и его влиянии на американские выборы
      Інна Жолобович 94
      Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить
      сегодня , 18:37 Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить
      397
      Космическая гонка: что Украина может предложить миру
      сегодня , 18:21 Космическая гонка: что Украина может предложить миру
      Іван Яковина 195
      5 способов теплоизоляции жилья
      сегодня , 17:03 5 способов теплоизоляции жилья
      Яніна Ткачук 1758
      В Минске вышли на улицы против возможной интеграции с Россией: к чему готовится Лукашенко?
      сегодня , 17:00 В Минске вышли на улицы против возможной интеграции с Россией: к чему готовится Лукашенко?
      Злой Одессит 1411
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук