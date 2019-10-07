Директора Днепровского метрополитена задержали: он присвоил немалую сумму денег – фото

Директор метрополитена занимался масштабными махинациями. Так, он покупал советский металлолом и выдавал его за новое оборудование. Из-за его действий государство понесло немалые убытки, а жизни людей, которые пользуются метро, были поставлены под угрозу.

Мужчину задержала СБУ. Именно в спецслужбе сообщили о масштабных схемах директора Днепровского метрополитена.

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В конце 2017 года руководство метрополитена приобрело у коммерческой структуры оборудование времен СССР, под видом нового, которое непригодно для использования в механообрабатывающем процессе. Сумма контракта составила 2,6 миллиона гривен. На самом деле стоимость закупленного металлолома была максимум 100 тысяч гривен,

– говорится в официальном сообщении.

За противоправную сделку коммунальному предприятию были нанесены убытки в размере почти 2,5 миллиона гривен.

Из-за действий руководства метрополитена возникла реальная угроза его устойчивому функционированию и, соответственно, жизни и здоровью пассажиров.

Сейчас руководителю метрополитена и директору коммерческой структуры сообщили о подозрении в присвоении и растрате имущества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.