Будут приоритетными целями: какие системы ПВО россияне перебрасывают в Крым

Россияне разместили во временно оккупированном Крыму элементы ЗРК С-500. Этот комплекс официально начали изготавливать в серийном образце с 2021-го года. То есть он в реальных боевых условиях пока не использовался.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, отметив, что использование некоторых элементов этого ЗРК может быть важным для врага. Все, чтобы по крайней мере испытать комплекс и проверить цифры, что написаны на бумагах. К слову, о размещении элементов С-500 на полуострове сообщил глава ГУР МО.

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Для чего врагу части С-500 в Крыму

"Россияне часто любят преувеличивать технический характер. Чтобы хотя бы частично подтвердить их в реальных боевых условиях", – сказал Долинце.

Какие характеристики этого комплекса

ЗРК С-500 – не является классическим комплексом для противовоздушной обороны. Это непосредственно так называемый комплекс противоракетной обороны. Основная его задача – уничтожение межконтинентальных баллистических ракет и соответствующих объектов в ближнем космическом пространстве.

То есть эта система разработана именно для противодействия целям на большой высоте. Речь идет о 200 километрах над уровнем Земли.

"Вероятнее всего, таких целей для такого комплекса на территории Крыма в принципе нет, потому что Украина такого вооружения и таких средств поражения не имеет", – рассказал авиационный эксперт.

Именно поэтому враг может использовать отдельные части или элементы взаимодействия С-500. Это может быть достаточно логичным, ведь такой ЗРК интегрируется в единую систему противовоздушной обороны обмена данными с другими системами. Например, С-300 и С-400.

Захватчики могут использовать радары С-500 для обнаружения целей и сопровождения ракет.

Радарная станция к С-500 мощнее, чем к С-400. Ее дальность, как заявляет враг, якобы на 150 – 200 километров больше. Так россияне могут пытаться компенсировать потерю самолетов ДРЛО А-50. Все, чтобы наблюдать за воздушным пространством над территорией Украины и сопровождать свои ракеты с пусковых С-300 и С-400.

Кроме того, захватчики могут использовать и командные пункты к С-500. Они также могут работать в единой системе обмена данными и управления противовоздушной обороны.

Прежде всего это может свидетельствовать о том, что у врага сейчас начинает наступать дефицит данных элементов комплексов. Речь идет о непосредственно так называемых антенных комплексах, которые имеют соответствующие радарные системы для обнаружения, сопровождения целей. Пусковые, наверняка, будут тоже одними из приоритетных целей, так же как их командные пункты и антенные системы,

– считает Долинце.

Удары по временно оккупированному Крыму