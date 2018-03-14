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Для заключенного в Италии украинского бойца требуют изменить меру пресечения

12:24, сегодня 237 Читати новину українською

Возле посольства Италии в Киеве требуют изменить меру пресечения для Виталия Маркива.

Очередная акция в поддержку украинского воина происходит в среду, 14 марта. Об этом сообщает корреспондент 24 Канала Виктория Кутьина.

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Виталий Маркив сейчас находится в СИЗО в Италии. Жена и все собратья требуют от Италии прозрачного рассмотрения дела и пересмотреть меру пресечения на домашний арест.

Посольство Италии в Украине передало все требования в МИД Италии. Это уже вторая акция в течение этого года.

Напомним, 7 марта с лозунгом "Свободу Маркиву!" в Киеве состоялся марш в поддержку заключенного в Италии украинского бойца

Что такое "дело Маркива"? Украинского нацгвардейця Виталия Маркива арестовали 30 июня в аэропорту Болоньи. Его подозревают в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Рокелле во время боевых действий возле Славянска в 2014 году. При этом в Нацгвардии уверяют: Маркив не может быть к этому причастным, потому что фотограф погиб в результате минометного обстрела, а в 2014 году в добровольческих батальонов вообще не было на вооружении минометов.

Теги: Новости Киева Новости Украины Нацгвардія СІЗО
Источник: 24 Канал
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