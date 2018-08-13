Дмитрий Комаров показал, как "влип" в переплёт: фото

Украинский телеведущий шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал своим поклонникам, как проходят съемки нового сезона проекта в Бразилии.

Об одном из курьезных инцидентов Комаров рассказал на своей странице в Instagram.

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Дмитрий Комаров снимал новый сюжет вблизи реки Амазонки в Южной Америке, где он неожиданно провалился в ил и застрял. На помощь ведущему пришел оператор тревел-шоу Александр Дмитриев.

Хотел дать дорогу людям с чемоданами. Думал, под ногами песок. Наступил и провалился, влип в ил. Позвонил Сане, чтобы он вернулся, забрал рюкзак и снял, как я выбираюсь и ищу обувь,

– рассказал Дима.



Дмитрий Комаров в Бразилии / Все фото – Instagram