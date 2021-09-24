Соответствующее решение приняли депутаты Днепровского городского совета во время очередной сессии 22 сентября.

Важно "Украина без мусора": как достичь нулевых отходов на свалках

Отныне "Экополис" может привлекать нарушителей к административной ответственности. Пока неизвестно, сколько именно должны будут заплатить люди, выбрасывающие мусор в неподобающем месте.

Как будут штрафовать нарушителей

Представители коммунального предприятия будут составлять протоколы об административных правонарушениях. Впоследствии их будут передавать на рассмотрение админкомиссий. Последние будут определять размеры финансового наказания.

Интересно! На днях в Житомире начали строительство мусороперерабатывающего завода. Уже через месяц туда доставят хорватское оборудование для переработки мусора. Там будут сортировать отходы, перерабатывать в компост, производить RDF-топливо.



Как правильно сортировать мусор / инфографика 24 канала