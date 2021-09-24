Соответствующее решение приняли депутаты Днепровского городского совета во время очередной сессии 22 сентября.
Важно "Украина без мусора": как достичь нулевых отходов на свалках
Отныне "Экополис" может привлекать нарушителей к административной ответственности. Пока неизвестно, сколько именно должны будут заплатить люди, выбрасывающие мусор в неподобающем месте.
Как будут штрафовать нарушителей
- Представители коммунального предприятия будут составлять протоколы об административных правонарушениях.
- Впоследствии их будут передавать на рассмотрение админкомиссий.
- Последние будут определять размеры финансового наказания.