Об этом сообщили 23 апреля. Инцидент произошел по адресу проспект Мира, 4А.

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  • Погибшей было всего 22 года.
  • Об употреблении наркотиков рассказал ее парень.
  • Мол, именно после них девушку начали преследовать суицидальные мысли.
  • Потом она подошла к окну и прыгнула.
  • У этого всего был один свидетель, который тогда находился в доме напротив.
  • Он рассказал, что парень пытался отговорить девушку и держал ее за ногу.
  • Когда прибыла скорая помощь, у него на руках были неглубокие порезы.
  • Медики оказали медицинскую помощь и он отказался от госпитализации.
  • Впоследствии молодого человека доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.
  • Пока официально это событие никак не комментировали.