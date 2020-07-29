Столкновение лоб в лоб: в Днепре ДТП с легковушкой и автобусом – фото
В Днепре не разминулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Авария произошла 28 июля в Новокодацком районе города, пострадал водитель легковушки.
Пострадавшего водителя из авто доставали спасатели
В ДТП попали "Эталон" и "ВАЗ 21070" на перекрестке улиц Киевской и Ковельской. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
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Автобус курсировал по маршруту Днепр – Каменское, когда и произошло лобовое столкновение с легковушкой. Удар был настолько сильным, что доставать пострадавшего водителя "ВАЗ 21070" пришлось спасателям.
Работники ГСЧС открутили руль у легкового автомобиля, отключили от аккумулятора клеммы и перекрыли газовый баллон в багажном отделении.
Мужчину сразу госпитализировали
Когда мужчину достали из вдребезги разбитой машины, то сразу передали медикам – для немедленной госпитализации. По предварительной информации, больше пострадавших в аварии нет.
ДТП произошло в Новокодацком районе Днепра / Фото ГСЧС
Столкновение было очень сильным / Фото ГСЧС
Мужчины из авто доставали спасатели / Фото ГСЧС