В Днепре грузовик врезался в маршрутку, прижав ее к обочине. Пострадали 9 человек. На месте работают медики и полиция.

Авария произошла утром 11 августа на улице Павлова с участием грузового авто Mercedes и микроавтобуса Мерседес Sprinter, информируют в пресс-службе полиции.

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По предварительной информации, грузовик выехал на встречную полосу и врезался в междугородную маршрутку.

Пострадали 9 человек, им оказывается медицинская помощь. Информации о погибших нет. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на месте.

На фото видно, как грузовой автомобиль прижал микроавтобус к обочине. Весь бампер маршрутки и боковая часть получили повреждения. Детали от машин разбросаны по дороге.

Несколько дней назад, 8 августа, в Днепре в ДТП попал автомобиль из свадебного кортежа. Автомобиль влетел в кортеж на большой скорости, поэтому столкновения не удалось бы избежать. В результате аварии пострадали 4 человека, среди них 2 детей.

Грузовик врезался в микроавтобус / Фото Нацполиции