Инцидент произошел 17 мая на автовокзале. Работники полиции хотели арестовать его за отсутствие маски и немного "перестарались".

Соответствующее видео выложила одна из пользовательниц в группу "Новокодацкий район города Днепр". В подписи она отметила, что парня госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга. К теме Первый день коллапса: на станции метро "Позняки" в Киеве образовалась огромная толпа – видео Что известно о парне Молодой человек был одет в желтую жилетку работника вокзала.

Однако возраст определить трудно – его повалили работники полиции.

По предварительной информации, парень проходил практику на терминалах самообслуживания.

А еще – имел астму. Поэтому физически не мог находиться в маске. Задержание нарушителя без маски: видео (18+) Обратите внимание! В Харьков недавно с визитиом приезжал предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий. Во время литургии люди игнорировали любые карантинные требования: ни масок, ни социальной дистанции.