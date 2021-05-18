В Днепре копы "задержали" парня за отсутствие маски: у него сотрясение мозга – видео
Инцидент произошел 17 мая на автовокзале. Работники полиции хотели арестовать его за отсутствие маски и немного "перестарались".
Источник:соцсети
Соответствующее видео выложила одна из пользовательниц в группу "Новокодацкий район города Днепр". В подписи она отметила, что парня госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга.
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Что известно о парне
- Молодой человек был одет в желтую жилетку работника вокзала.
- Однако возраст определить трудно – его повалили работники полиции.
- По предварительной информации, парень проходил практику на терминалах самообслуживания.
- А еще – имел астму. Поэтому физически не мог находиться в маске.
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