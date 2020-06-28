Чрезвычайно возмутительная ситуация случилась в общественном транспорте Днепра. Один из пассажиров попросил мужчину надеть защитную маску, однако в ответ началась драка.

Неизвестный мужчина, находящийся в общественном транспорте без защитной маски, подрался с другим пассажиром и забрал у него телефон. Видео инцидента опубликовали в телеграмм-канале Teza.

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Стоит заметить, что Украина лишь ослабила карантин, а не полностью отменила его. Поэтому, люди обязаны придерживаться правил эпидемиологической безопасности, носить защитные маски в общественных местах и транспорте.

Поэтому просьба надеть маску в троллейбусе была вполне адекватной. Однако, неизвестный мужчина думал иначе и с кулаками набросился на другого пассажира, который сделал ему замечание. Впоследствии нарушитель забрал чужой телефон и вышел из транспорта.

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