В Днепре мужчина избил и забрал телефон у пассажира из-за просьбы надеть маску
Чрезвычайно возмутительная ситуация случилась в общественном транспорте Днепра. Один из пассажиров попросил мужчину надеть защитную маску, однако в ответ началась драка.
Неизвестный мужчина, находящийся в общественном транспорте без защитной маски, подрался с другим пассажиром и забрал у него телефон. Видео инцидента опубликовали в телеграмм-канале Teza.
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Стоит заметить, что Украина лишь ослабила карантин, а не полностью отменила его. Поэтому, люди обязаны придерживаться правил эпидемиологической безопасности, носить защитные маски в общественных местах и транспорте.
Поэтому просьба надеть маску в троллейбусе была вполне адекватной. Однако, неизвестный мужчина думал иначе и с кулаками набросился на другого пассажира, который сделал ему замечание. Впоследствии нарушитель забрал чужой телефон и вышел из транспорта.
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