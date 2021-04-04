Житель Днепра одел своего домашнего любимца как льва и прогулялся с ним в городе. Так мужчина решил пошутить по случаю 1 апреля.

Соответствующие кадры Сергей Клепач опубликовал в фейсбуке. "На прогулке со львенком", – подписал он публикацию с фотографиями.

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По словам днепрянина, не все горожане сразу понимали, что перед ними – собака. Пока не видели, что грива является искусственной, даже боялись подходить.

На видео, обнародованном Клепачем в сети, "царь зверей" знакомится со своими "подданными", то есть с другими собаками. Порода "львенка" – риджбек.

"Львенок" разгуливает по улицам Днепра: смотрите видео из соцсетей

"Лев" на прогулке / Фото Сергея Клепача

Отметим, что пользователям сети понравилась эта первоапрельская выходка. "Классно придумал, так красиво получилось", – пишут Клепачу в комментариях к записи.

А в Харькове – настоящий лев

В то же время Саид Джавид, который является депутатом Харьковского горсовета от ОПЗЖ, действительно имеет Льва. Соответствующую информацию он указал в своей декларации в разделе "движимое имущество".

Политик часто публикует в соцсетях фотографии с домашним любимцем. "Мой хищник. Мой красавчик. Я ему и мама, и папа, ведь он вырос на моих руках", – подписал он одну из фотографий.