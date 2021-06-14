Это случилось 13 июня в "АТБ" на улице Каруны. Злоумышленники после избиения правоохранителя украли его Iphone и скрылись.

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Мужчина увидел 4 подростков, которые вели себя громко.

Поэтому он сделал им замечание.

В ответ его начали бить по голове и туловищу.

От этого пострадавший несколько раз терял сознание.

Работники магазина вызвали правоохранителей.

Они получили описание нападавших и начали их искать.

Однако в районе неподалеку их обнаружить не удалось.

После этого на место прибыли следователи, которые начали устанавливать обстоятельства.

Официально правоохранители пока никак не комментировали этот инцидент.

Обратите внимание! На Закарпатье несколько человек избили 28-летнего ветерана АТО. Впоследствии их разыскали и оказалось, что злоумышленники несовершеннолетние. Теперь молодым людям грозит тюрьма.