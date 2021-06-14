Это случилось 13 июня в "АТБ" на улице Каруны. Злоумышленники после избиения правоохранителя украли его Iphone и скрылись.
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- Мужчина увидел 4 подростков, которые вели себя громко.
- Поэтому он сделал им замечание.
- В ответ его начали бить по голове и туловищу.
- От этого пострадавший несколько раз терял сознание.
- Работники магазина вызвали правоохранителей.
- Они получили описание нападавших и начали их искать.
- Однако в районе неподалеку их обнаружить не удалось.
- После этого на место прибыли следователи, которые начали устанавливать обстоятельства.
- Официально правоохранители пока никак не комментировали этот инцидент.