Это случилось 13 июня в "АТБ" на улице Каруны. Злоумышленники после избиения правоохранителя украли его Iphone и скрылись.

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  • Мужчина увидел 4 подростков, которые вели себя громко.
  • Поэтому он сделал им замечание.
  • В ответ его начали бить по голове и туловищу.
  • От этого пострадавший несколько раз терял сознание.
  • Работники магазина вызвали правоохранителей.
  • Они получили описание нападавших и начали их искать.
  • Однако в районе неподалеку их обнаружить не удалось.
  • После этого на место прибыли следователи, которые начали устанавливать обстоятельства.
  • Официально правоохранители пока никак не комментировали этот инцидент.