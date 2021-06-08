Судью районного суда Днепропетровской области разоблачили с поличным. Ее задержали при получении взятки в 2,5 тысячи долларов.
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Что известно о судье
- Судья предлагала адвокату вынести необходимое для него и его клиента решение за определенную сумму в долларах.
- Правоохранители имеют доказательства этой сделки.
- Расследовали это дело детективы Национального антикоррупционного бюро и работники Службы безопасности Украины.
- Они отслеживали это дело с февраля 2021 года.
- 7 июня судью разоблачили во время получения взятки.
Полная сумма полученной взятки составила 2,5 тысячи долларов / Фото САП
- На нее открыто уголовное производство по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
- Решают вопрос об объявлении о подозрении.
- Судью-взяточницу могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.