Судью районного суда Днепропетровской области разоблачили с поличным. Ее задержали при получении взятки в 2,5 тысячи долларов.

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Что известно о судье

  • Судья предлагала адвокату вынести необходимое для него и его клиента решение за определенную сумму в долларах.
  • Правоохранители имеют доказательства этой сделки.
  • Расследовали это дело детективы Национального антикоррупционного бюро и работники Службы безопасности Украины.
  • Они отслеживали это дело с февраля 2021 года.
  • 7 июня судью разоблачили во время получения взятки.

суддю в Дніпрі затримали під час отриамння хабаря
Полная сумма полученной взятки составила 2,5 тысячи долларов / Фото САП

  • На нее открыто уголовное производство по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
  • Решают вопрос об объявлении о подозрении.
  • Судью-взяточницу могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.