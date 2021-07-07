О деталях этой трагедии рассказали вечером 6 июля. Соседи подозреваемого рассказали журналистам, что мужчина длительное время страдает от наркотической зависимости.
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Отомстил и сбежал
Потерпевшая была в отношениях с мужчиной, которого подозревают. Однако впоследствии решила с ним разойтись.
Мужчина, вероятно, решил, что не может так это оставить. Поэтому взял автомобиль и отомстил бывшей партнерше.
После аварии он бросил транспорт неподалеку от места преступления. Где сейчас находится подозреваемый – неизвестно.
Женщина до сих пор борется за жизнь
О том, каково состояние женщины, рассказал журналистам заместитель медицинского директора областной больницы Днепра Юрий Скребец. По его словам, пациентке уже провели 2 операции. Сейчас она находится в реанимации.
Женщину подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивают как критическое, поскольку остается угроза жизни.
Какие травмы диагностировали
- Ушиб головного мозга тяжелой степени.
- Перелом плечевой кости.
- Разрыв печени.
- Перелом ребер.
- Пневмоторакс (скопление газа в легких).
Что грозит злоумышленнику
В полиции Днепра рассказали, что этот случай расследуют как покушение на умышленное убийство. Если злоумышленника смогут найти и привлечь к ответственности, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Коротко об этой аварии
- Автомобиль "Славута" переехал женщину на улице Волгоградская.
- Это произошло примерно в 8 часов утра 5 июля.
- Обнародовали фото с места ДТП.
- На них видно, что на асфальте остались большие лужи крови.
- Еще была вмятина на капоте транспорта.
- Также была кровь на колесе автомобиля.