Это случилось утром 25 июня на набережной Победы, 44. Очевидцы сразу вызвали полицию.
Другой случай Драка и стрельба в центре Николаева: полиция рассказала об участниках столкновения
Что известно о стрельбе
- Инцидент произошел напротив магазина АТБ.
- Злоумышленниками оказались 2 парней и 2 девушек.
- Каждому из них 17 лет.
- Когда полиция приехала, следователи изъяли пистолет.
- Также в присутствии понятых собрали 5 гильз.
- Всех участников инцидента опросили на месте.
Официально правоохранители пока никак не прокомментировали это событие. Журналисты 24 канала звонили в полицию Днепра, однако там сказали, что смогут предоставить информацию чуть позже.