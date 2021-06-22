Двоих пострадавших, которые были ранены из травматического оружия, доставили в больницу еще ночью. Однако один из них еще до утра самовольно покинул медучреждение.

К теме В Харькове помощник нардепа Куницкого из "Слуги народа" подстрелил мужчину

В схватку влез местные жители и винничанин

Правоохранителям понадобилось немного времени, чтобы определить, где находятся все участники ночной драки. Как оказалось, трое из них в возрасте от 32 до 35 лет – жители Николаевского района. С ними сейчас работают сотрудники полиции.

В больнице остается один винничанин. Все фигуранты дела отказываются от показаний, а также не хотят, чтобы рассматривали уголовное производство.

Обратите внимание! Следователи начали уголовное производство по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Читайте также Под Одессой молодой человек расстрелял мужчину: сделал замечание