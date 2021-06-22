Двоих пострадавших, которые были ранены из травматического оружия, доставили в больницу еще ночью. Однако один из них еще до утра самовольно покинул медучреждение.
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В схватку влез местные жители и винничанин
Правоохранителям понадобилось немного времени, чтобы определить, где находятся все участники ночной драки. Как оказалось, трое из них в возрасте от 32 до 35 лет – жители Николаевского района. С ними сейчас работают сотрудники полиции.
В больнице остается один винничанин. Все фигуранты дела отказываются от показаний, а также не хотят, чтобы рассматривали уголовное производство.
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Что известно об инциденте в центре Николаева
Две компании что-то не поделили возле одного из баров в центре города. Сообщение о выстрелах поступило в полицию около 00:40. На место прибыли патрульные и спецназовцы. Двоих пострадавших забрали в больницу.