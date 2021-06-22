Двоє потерпілих, яких було поранено з травматичної зброї, доставили до лікарні ще вночі. Проте один з них ще до ранку самовільно покинув медзаклад.

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У сутичку встрягли місцеві жителі та вінничанин

Правоохоронцям знадобилось небагато часу, аби визначити, де перебувають усі учасники нічної бійки. Як виявилось, троє з них віком від 32 до 35 років – жителі Миколаївського району. З ними зараз працюють співробітники поліції.

У лікарні залишається один вінничанин. Усі фігуранти справи відмовляються від показів, а також не хочуть, аби розглядали кримінальне провадження.

Зверніть увагу! Слідчі розпочати кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

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