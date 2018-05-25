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До финала Лиги чемпионов звезды футбола сыграли с детьми в Киеве

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25 мая в Киеве на маленьком футбольном поле на Крещатике известные звезды футбола сыграли с детьми и другими украинскими командами.

Об этом сообщила корреспондент 24 Канала.

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Каждого года перед финалом Лиги чемпионов УЕФА организует оригинальный так называемый "матч звезд". В этот день на поле играли звезды мадридского "Реала" и "Ливерпуля", украинские команды, друзья Андрея Шевченко и звезды в целом Лиги Чемпионов. Посмотреть на это событие и звезд такого масштаба пришли тысячи людей.

Украинская команда вырывалась вперед, но все же, счет сравнялся – 3:3. Планировались дополнительные пенальти, однако главный рефери Виталий Кличко сказал, что "победила дружба".

В конце поединка футболисты начали фотографироваться, раздавать автографы и дарить мячики. В общем, в Киеве царит позитивная атмосфера, а болельщиков все больше.

Теги: Новости Украины Лига чемпионов Новости Киева
Источник: 24 Канал
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