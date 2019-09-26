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      Добывающие компании отдадут почти 90% прибыли на налоги, – металлурги

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      Металлурги
      Металлурги / 5.ua

      Изменение подхода к налогообложению добычи железной руды, предложенное в законопроекте 1210, приведет к тому, что доля налогов в чистой прибыли горнодобывающих компаний вырастет до 87%.

      При этом, согласно рекомендациям МВФ, доля экономической выгоды государства должна составлять 40% от прибыли компании-недропользователя, передает Uaprom.

      Об этом идет речь в письме холдинга Метинвест в адрес спикера парламента Дмитрия Разумкова, главы комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, руководителя Госналогслужбы Сергея Верланова, премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой.

      "Предложенные Законопроектом 1210 изменения приведут к тому, что доля экономической выгоды государства возрастет до 87% и приведет к мгновенному увеличению налоговой нагрузки на горно-добывающую отрасль… Кроме того, в данном случае есть выборочное увеличение налоговой нагрузки только на одну отрасль, которая добывает железную руду, в то время как база и ставка налогообложения для других добывающих отраслей остаются неизменными", – говорится в письме.

      Компания просит учесть эти расчеты при дальнейшем обсуждении законопроекта 1210. В письме также говорится, что Метинвест поддерживает новую инициативу профильного комитета использовать международные ценовые индексы для определения объекта налогообложения.

      "Мы поддерживаем именно комплексные изменения в Раздел ІХ Налогового кодекса Украины (НКУ) и одновременно обращаем внимание, что изменения нужно вносить в ряд статей НКУ, включая те, которые пока не меняются в соответствии с положениями законопроекта 1210. Такие комплексные изменения не могут приниматься без детального анализа и обработки соответствующих положений налогового законодательства", – говорится в письме.

      Компания предложила исключить из законопроекта 1210 изменения, которые касаются налогообложения недр, чтобы комплексно рассмотреть эти вопросы в процессе налоговой реформы, анонсированной правительством на 2020 год.

      blog_ava
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      Теги: Налоги Металлургия Налоговый кодекс
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