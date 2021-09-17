Дочь, которая все эти годы не верила в смерть матери, наконец смогла обнять самого родного человека.

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Шокирует, но более 20 лет Татьяна Присяжная провела на улице. Ей приходилось попрошайничать и работать на ромов. Все из-за несчастного случая, который произошел в далеком 2000 году. Однажды ее избили и ограбили в переходе. Татьяна потеряла память и не могла вспомнить, где ее дом.

Сама ушла из дома

На такой шаг ее подтолкнула семейная ссора. Один из пятерых детей женщины получил тяжелый ожог руки. Врачи настаивали на ампутации, но Татьяна решила, что сможет сохранить руку сына любой ценой. Для этого женщина продала все, оставшись без копейки. Но руку сыну все-таки удалось спасти. Через некоторое время после этого произошел скандал, который заставил женщину уйти из дома.

Он вел себя некорректно. И во мне эта боль накопилась, и я сказала – так я же ради тебя осталась в одних рваных трусах, ради тебя! И я ушла. В никуда ушла. От боли, от досады, ушла и все,

– вспомнила Татьяна Васильевна.

Жестоко избили в переходе

Чтобы хоть как-то себя прокормить, женщина работала на ромов. Однажды женщина сбежала, но в переходе ее избили, а накопленные деньги отобрали. Из-за этого Татьяна потеряла память и уже не могла вернуться домой.

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Жила в приюте для бездомных

Последние годы Татьяна Васильевна находится в приюте для бездомных людей пожилого возраста. Туда ее забрали с улицы и пытались восстановить ее память. Оказалось, что по старому адресу живет одна из дочерей Татьяны Яна. Она была шокирована новостью о том, что мама жива. Но в считанные дни собралась и приехала, чтобы забрать мать.

Яна призналась, что все эти годы искала маму и не верила в ее смерть. Сразу же после исчезновения мамы дочь начала искать ее. Она носила заявления в полицию, писала в больницы и звонила в морги. Все было напрасно.

К счастью, эта история завершилась хэппи эндом. Встреча двух родных людей была чрезвычайно трогательной. Теперь Яна заберет маму домой. Надеемся, они смогут наверстать упущенное за все эти годы.

Момент встречи Татьяны с дочкой: смотрите трогательное видео