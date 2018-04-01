Дочь Иванки Трамп показала семейную идиллию: милое фото

Дочь американского политика Иванки Трамп и внучка Президента США Арабелла Роуз Кушнер показала милое семейное фото. Фотографию девочка опубликовала на своей странице в Instagram.

Как и знаменитая мама, дочь Иванка Трамп активно ведет свой блог в социальной сети. Девочка решила поздравить своих подписчиков с большим христианским праздником Пасхой и поделиться семейным фото.

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Счастливой Пасхи,

– лаконично подписала снимок Арабелла Роуз Кушнер.

Однако подписчиков тронуло не пожелание дочери Иванки Трамп, а милое фото, где семья Кушнер не скрывает идиллии и счастья. На снимке дочь главы Белого дома обнимает своего сына Хосефа Фредерика. Глава семьи Джаред Кушнер улыбается, нежно положив руку на Арабеллу Роуз и жену. Фото архивное, поскольку маленьком Феодору Джеймсу на вид меньше года, хотя мальчик недавно отпраздновал второй день рождения.

Счастливые супруги и дети не оставили равнодушными пользователей соцсети. Все в ответ поприветствовали семью Кушнер с праздником.