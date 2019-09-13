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      Договор присоединения о предоставлении услуг, предложенный "УЗ", дискриминационный, – АМКУ

      18 Читати новину українською
      Укрзализныця
      Укрзализныця

      Договор присоединения о предоставлении услуг, предложенный "Укрзализныцей" для внедрения уже с 1 октября, является дискриминационным.

      Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины.

      "Антимонопольный комитет Украины предостерегает АО "Укрзализныця" от нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, а именно во время введения в действие нового Договора присоединения об оказании услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом. Условия такого договора АО "Укрзализныця" планирует устанавливать в одностороннем порядке, что может привести к дискриминации потребителей ее услуг", – указано в сообщении.

      Также в АМКУ обеспокоены вопросом обоснованности установленной платы за использование собственными вагонами перевозчика при выполнении грузовых операций.

      В комитете призывают "УЗ" немедленно принять во внимание оговорку в отношении формы предложенного проекта Договора и замечания к отдельным его условиям, высказанные представителями отраслевых бизнес-ассоциаций и грузоотправителями.

      Как сообщалось ранее, эксперты назвали данную инициативу "УЗ" скрытым повышением тарифов на грузовые перевозки, означающим, что на грузоотправителей ляжет дополнительный груз в размере 3 млрд грн. Бизнес призвал "УЗ" заниматься решением вопроса собственной эффективности вместо того, чтобы постоянно повышать тарифы бизнесу. Только за последние два года тарифы на грузоперевозки от "УЗ" выросли более чем на 50%. Инициативу также называли возникшей вследствие злоупотребления монопольным положением "УЗ".

      blog_ava
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      Теги: АМКУ Укрзализниця
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