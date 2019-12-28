Доказательства вины организаторов теракта в Харькове уничтожат из-за обмена

Доказательства вины троих организаторов теракта возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году уничтожат. Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова планируют обменять 29 декабря на удерживаемых в ОРДЛО украинцев.

Об этом сказала председательствующая судья Фрунзенского райсуда Харькова Ольга Горпинич во время оглашения приговора обвиняемым в теракте.

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Суд признал виновными Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова. Их приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества и возмещением ущерба потерпевшим. Однако до вступления в силу приговора организаторов теракта выпустили под личное обязательство.

Доказательства по делу о теракте после вступления приговора в силу уничтожить,

– сказала судья.

Организаторов теракта отпустили из-за обмена, который состоится между Украиной и Россией 29 декабря. О нем договорились президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандском саммите в Париже 9 декабря. Вероятнее всего, во время обмена харьковских террористов передадут подконтрольным РФ боевикам.

"Это очень обидно, но только так Украина может выполнить свои международные обязательства", – сказал прокурор Владимир Лымарь.

Что известно о теракте в Харькове?Он произошел 22 февраля 2015 года во время мирного марша, посвященного памяти героев Небесной Сотни возле Дворца спорта. Рядом с колонной активистов, которые двигались с сине-желтыми флагами, сработала заложенная на обочине бомба.



В результате мощного взрыва на месте погибли координатор местного Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник Андрей Рыбальченко из сопровождения колонны и двое подростков, в том числе 15-летний Даниил Дидык и 18-летний Николай Мельничук. Еще девять человек получили травмы.