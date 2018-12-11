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      Доминирование "Шахтера": определились самые дорогие игроки УПЛ

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      Исмаили – самый дорогой футболист УПЛ
      Исмаили – самый дорогой футболист УПЛ

      Известный аналитический портал Transfermarkt обновил цены на футболистов из чемпионата Украины.

      По состоянию на 11 декабря 2018 года самым дорогим игроком УПЛ является футболист "Шахтера" Исмаили. Трансферная стоимость его достигла 18 миллионов евро. Это на 7 больше, по сравнению с летним обновлением.

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      На втором месте расположился капитан "горняков" Тайсон – 13 миллионов евро (+2 млн). Замыкает топ-3 Марлос. Он стал самым дорогим украинцем – 11 миллионов евро. Его трансферная стоимость не меняется уже год.

      Тараса Степаненко и Виктора Цыганкова оценили в 10 миллионов евро. Трансферная стоимость капитана "Динамо" выросла на 2 миллиона. Выросла цена и на Майкона, которого сейчас оценивается в 8 миллионов евро (+1,5 млн). Трансферная стоимость Ярослава Ракицкого упала с 8,5 до 7,5 миллионов евро.

      Беньямина Вербича, Виктора Коваленко и Фернандо оценили в 5,5 миллиона евро. Вербич и Коваленко прибавили в цене 1 миллион.

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      Теги: Футбол Спорт Динамо Шахтер УПЛ
      Источник: 24 Канал
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