Масштабные планы: с каких решений Трамп может начать свою каденцию

Новоизбранный президент США Дональд Трамп уже начал формировать свою команду и готовиться к своим первым решениям. Все они будут направлены на выгоду для США, включая и вопрос о войне в Украине.

Первые его действия будут касаться мигрантов в Соединенных Штатах, а уже потом он подойдет к внешней политике. Такое мнение 24 Каналу высказал юрист-аналитик Андрей Вигиринский, отметив, что Трамп может попытаться избежать важности его страны в переговорах между нашей страной и Россией.

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Первые решения внутренней и внешней политики Трампа

Юрист-аналитик рассказал, что Трамп в первый день своего президентства будет заниматься депортацией нелегальных мигрантов.

The Associated Press написали о том, что он сказал, что не будет диктатором, за исключением первого дня. По мнению Вигиринского, такие слова смысла не лишены, ведь Трамп может начать борьбу с мигрантами путем введения чрезвычайного положения.

Такое положение высвобождает исполнительную власть в необходимости согласовывать вопросы, которые должны были бы проходить через Конгресс.

Трамп хочет интерпретировать нелегальных мигрантов как угрозу национальной безопасности. Они продают наркотики, торгуют оружием и совершают кучу преступлений. Ну а чрезвычайное положение влечет за собой определенное ограничение прав человека,

– отметил он.

Диктатура направлена именно на внутренние вопросы страны. На внешнем контуре же быть диктатором фактически нереально, ведь президент сталкивается не с гражданами, которые находятся в его правовой системе, а в коммуникации с суверенными субъектами, которые имеют свои права и возможности.

Юрист-аналитик выразил убеждение, что языком военной силы Трамп с Россией говорить точно не будет. В пределах своих полномочий он может продемонстрировать, что США исходят из интересов Европы, что США не будут удерживать отдельные объекты в Восточной Европе. Также он может попытаться выйти на коммуникацию с Владимиром Путиным в зависимости от формирования команд, но это уже со временем.

Судя по тому, которые формируются эти команды, то приоритетом Трампа, если смотреть на назначение, является вопрос миграционной политики. А те кандидатуры, которые озвучиваются на должность главы Госдепа и советника по вопросам нацбезопасности, это люди, которые отличились активной позицией по противостоянию с Китаем,

– отметил Вигиринский.

Украина, глядя на эти назначения, хочет взять что-то полезное для себя, но главное направление внешней политики все же будет противодействие Китаю.

Обратите внимание! Трамп уже начал формировать свою команду из людей, которые в определенное время показали ему свою поддержку и лояльность. Политолог Игорь Чаленко рассказал, что в этом контексте не стоит сильно обращать внимание, как кто голосовал за поддержку Украины.

Действия Трампа относительно войны в Украине

Трамп, по мнению юриста-аналитика, может согласовать вопрос стратегической безопасности с Россией, то есть ядерной триады со страной-агрессором, и передать полномочия по ведению переговоров и урегулированию войны на территории Украины европейским партнерам.

Нельзя сказать так, что это не был бы средний вариант, на который Россия может согласиться. Российская сторона системно говорит, что в Евразийском регионе в вопросах стратегической безопасности не должны быть страны, которые не являются участниками этого региона,

– сказал он.

США полностью не покинут территорию Европы, ведь ядерный "зонтик", отдельные военные объекты, наземные пункты базирования ядерных сил НАТО сформировались еще давно.

Такой вариант, по словам Вигиринского, будет отвечать интересам США для того, чтобы в течение первого года президентства Трампа попытаться закончить войну именно для Соединенных Штатов.

Тогда коммуникация и дипломатия отходят к странам Европы, а США могут взять роль модератора площадок или дискуссий,

– предположил юрист-аналитик.

К слову, команда Трампа, в частности Кит Келлог и Фред Фляйц, предлагает план, который предусматривает замораживание войны в Украине, но не все его пункты поддерживает сам Трамп.

Между тем основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Севастьянов высказал мнение о том, что пока Трамп не имеет настоящего плана, как завершить войну в Украине. Ситуация будет зависеть от действий как украинских, так и российских войск, темпа поставок вооружения в Украину и других факторов.