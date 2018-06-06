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Дональд Трамп выполнил желание Ким Кардашьян

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Трамп помиловал Элис Мари Джонсон по просьбе Кардашян
Трамп помиловал Элис Мари Джонсон по просьбе Кардашян / Коллаж 24 канал

Президент США Дональд Трамп выполнил просьбу телезвезды Ким Кардашян о помиловании 67-летней афроамериканки Элис Мари Джонсон, приговоренной к пожизненному заключению за торговлю наркотиками.

Об этом сообщает ВВС.

Отметим, что с призывом о помиловании осужденной женщины Кардашян обратилась к Трампу при личной с ним встрече 30 мая в Белом доме.

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К слову, Элис Мари Джонсон была осуждена в 1997 году и в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении города Алисвилля в штате Алабама.

Заметим, что с момента вступления в должность Трамп подписал 5 актов о помиловании.

Добавим, что американский рэп-исполнитель Канье Уэст устроил жене Ким Кардашян скандал из-за ее встречи с Дональдом Трампом. Рэпер обиделся на то, что телезвезда не взяла его с собой на встречу с президентом США.

 

Теги: Новости политики Ким Кардашян Новости США Дональд Трамп LifeStyle
Источник: 24 Канал
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