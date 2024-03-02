Россия может расконсервировать дополнительные А-50 из-за сбивания судов ВСУ, – разведка Британии

Украина уже сбила два российских самолета А-50. Британская разведка подтвердила, что после потери второго судна Кремль уже, вероятнее всего, прекратил полеты этих самолетов.

Второе вражеское судно, которое стоит ориентировочно 350 миллионов долларов, ВСУ приземлили 23 февраля. Британские разведчики объяснили, как это событие повлияло на действия оккупантов.

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Что говорят в британской разведке о действиях Кремля после потери двух А-50

В Минобороны Великобритании объяснили, что через неделю после сбития Украиной второго российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50У Россия, вероятнее всего, прекратила полеты этого самолета в поддержку операций в Украине.

Разведчики предполагают, что это продлится до тех пор, пока будут продолжаться внутренние расследования:

относительно неспособности защитить еще одно важное средство,

относительно того, как уменьшить угрозу, которую продолжает представлять украинская противовоздушная оборона.

Потеря этого средства, который обеспечивал ежедневное командование и управление российскими воздушными операциями, очень вероятно, значительно ухудшит ситуационную осведомленность экипажей самолетов,

– объяснили разведчики.

Они убеждены, что это пробел в возможностях, который Россия не может себе позволить. В Минобороны Великобритании отметили, что вполне вероятно, России придется изучить варианты преодоления этого разрыва, в том числе:

перепрофилировать самолеты;

принять больший риск ради обеспечения эффективной воздушной поддержки, в которой нуждаются ее сухопутные войска, но которую они, скорее всего, не получают.

В Минобороны Великобритании заявили, что усталость самолетов и экипажей почти наверняка усилится, когда А-50 вернутся к операциям, а флот будет все более растянут.

Вполне реально, что Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты А-50, чтобы смягчить эту проблему,

– заявили разведчики.

Коротко о потере россиянами двух А-50