Достаток, традиции, местное производство: Клопотенко описал пищевые предпочтения украинцев

Украинцы ежегодно увеличивают расходы на питание. В Госкомстате подсчитали, что в 2018 году из семейного бюджета на еду тратится больше половины месячной зарплаты – в среднем по три тысячи гривен на человека.

Содержание продуктового набора зависит от региона. Больше всего мяса потребляют жители Киевской и Днепропетровской областей: в среднем 64 килограмма на человека в год. А вот овощи и бахчевые культуры чаще всего покупают жители Николаевщины – почти 160 килограммов.

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Молочные продукты охотно покупают в Черновицкой области – аж 240 килограммов на человека. Почти на четверть выросло потребление рыбы по всей стране, а также ягод и других плодов. А вот сахара и традиционного продукта – хлеба, – уменьшилось.



Наполнение продуктового набора зависит от региона

На пищевые предпочтения влияет не только уровень достатка людей, но и много других факторов. Например, место жительства, традиции, климат и местное производство.

Как и в каждой стране мира, все связано с расположением: ближе к морю, ближе к лесу и тому подобное. Вот на Полесье, например, где больше грибов, ягод, там меньше потребляют мяса. Зато популярны грибные ухи, вареники, особенно с черникой. В Карпатах и Закарпатье много верующих, там особенно тщательно соблюдают посты, поэтому и популярна постная еда,

– пояснил исследователь украинской кухни Евгений Клопотенко.

За пять лет украинцы стали употреблять меньше молока и молочных продуктов – это связано с сокращением поголовья коров и снижением производства.



Евгений Клопотенко

Хотя именно набел издавна традиционная пища украинцев, независимо от региона.

Существует такой украинский вкус – "жирный и кислый". Потому что традиционно у нас употребляли очень много молока, но не в первоначальном виде, а как сметану, кефир. Это же довольно уникальный продукт наших земель. Если вы проанализируете все блюда, которые мы употребляем, то увидите: борщ – со сметаной, вареники со сметаной, сырники – со сметаной,

– подчеркнул Клопотенко.

По словам исследователей, качество питания напрямую зависит от уровня достатка.

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Чем больше украинцы будут зарабатывать, тем больше денег будут тратить на здоровую пищу.