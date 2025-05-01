35 тысяч подписчиков в WhatsApp и развитие авторских проектов: достижения 24 Канала в апреле

В апреле мы достигли значительного прироста аудитории в WhatsApp, развивали авторские спецпроекты, а также провели первое офлайн событие. Кроме того, мы продолжили быстро информировать украинцев об актуальных событиях и рассказывать о сложном простыми словами.

Главные достижения апреля собрали в новом дайджесте 24 Канала. Также делимся самыми популярными текстами за месяц.

К теме Что читали украинцы в первый месяц весны: итоги марта от редакции сайта 24 Канала

Первое оффлайн событие

В начале апреля во Львове состоялось первое оффлайн событие 24 Канала и проекта Последний Капиталист – Капитал 24. Ивент объединил предпринимателей, инвесторов, бизнес-аналитиков и журналистов. Во время мероприятия обсуждали финансовые вызовы, инфляцию, пути сохранения средств и состояние банковского сектора. Полезной информацией делились:

Валентин Красноперов – общественный деятель, председатель правления ОО "Сильные общины", автор ютуб-канала "Последний Капиталист";

украинский экономист Василий Фурман;

сертифицированный финансовый советник Екатерина Бутко.

Выступления на Капитал 24 / Фото 24 Канал

Количество читателей в WhatsApp пересекло отметку в 35 тысяч

В апреле количество подписчиков на канале 24 Канала в WhatsApp превысило 35 тысяч человек. Руководитель отдела соцмедиа Яромир Вдович, отметил, что эта цифра является одной из крупнейших среди украинских медиа.

Как для этой платформы цифра довольно хорошая и является одной из крупнейших среди украинских медиа (если не самая большая). Сейчас это выглядит перспективнее, чем каналы в фейсбуке, которые также мы ведем,

– пишет Яромир на своей фейсбук-странице.

Он отметил, что среди пользователей WhatsApp немало украинцев, которые живут за рубежом, а также наши военные. Поэтому этот канал коммуникации – сверхважен.

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Аналитические материалы

Авторы аналитического отдела 24 Канала продолжают анализировать ситуацию в Украине и мире, осматривать западные СМИ и переводить резонансные материалы. В этом месяце мы сосредоточились на нескольких важных темах, среди которых:

Пошлины Трампа. Мы рассказали о новой таможенной политике, которую ввел Дональд Трамп, а также проанализировали, как она повлияет на Украину, изменит мировую экономику, ударит по техноиндустрии и сколько будет стоить американской экономике.

Мы рассказали о новой таможенной политике, которую ввел Дональд Трамп, а также проанализировали, как она повлияет на Украину, изменит мировую экономику, ударит по техноиндустрии и сколько будет стоить американской экономике. Мирные переговоры. Осмотрели, как отложение переговоров и изменения в позициях США могут сказаться на ход мирного процесса в Украине, а также проанализировали. что не так с мирным планом и чего ждать дальше от переговорного процесса дальше.

Осмотрели, как отложение переговоров и изменения в позициях США могут сказаться на ход мирного процесса в Украине, а также проанализировали. что не так с мирным планом и чего ждать дальше от переговорного процесса дальше. Международные конфликты. Напряженность между Пакистаном и Индией растет. Наши авторы разобрались, что может произойти, если конфликт перейдет в активную фазу.

Напряженность между Пакистаном и Индией растет. Наши авторы разобрались, что может произойти, если конфликт перейдет в активную фазу. Технологии, инновации ИИ. Разобрали, какие профессии, по мнению Билла Гейтса, окажутся под угрозой автоматизации, а также сможет ли искусственный интеллект превзойти человеческие возможности и изменить саму суть общества.

Проект "Жизнь после потери"

В память о людях, которых убила Россия, 24 Канал реализует проект "Жизнь после потери". Мы рассказываем о людях, которые потеряли самых дорогих. В апреле мы опубликовали шесть проникновенных и глубоких историй. Каждая из них болезненная и важная, а потому требует особого внимания. Ознакомиться со всеми текстами из цикла предлагаем по ссылке.

Разговор о профессии

В рамках рубрики "Вы стеснялись – мы спросили" исследуем специфику уникальных профессий. А в апреле решили поговорить еще и с нашими коллегами. Гостями рубрики стали, в частности:

Марьяна Бекало – современная украинская писательница, автор книги "Мертвая вода живого города". Писательница поделилась опытом создания своей первой книги и рассказала, что стоило бы знать на этапе поисков издательства до получения желанного "да".

Соломия Блага – рекрутер телерадиокомпании "Люкс", которая дала советы для тех, кто готовится к собеседованиям, и рассказала, что следует учитывать при поиске работы в медиа.

Диана Луцишин – ведущая радио "Люкс ФМ", которая рассказала о рабочих буднях, факапах, шутках и вдохновении, которое получает от работы на радио.

Эти и другие тексты можно прочитать по тегу.

Топ материалов апреля

Более 3 миллионов прочтений принесли нам 10 материалов, ставших настоящими хитами среди читателей. Вот список наиболее популярных публикаций этого месяца: