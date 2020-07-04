Массовая драка в Киеве: появилось видео стрельбы
Утром 4 июля на Печерске, возле Бессарабской площади, в Киеве произошла массовая драка со стрельбой. В сети появилось видео самого конфликта.
Видео утренней драки на Печерске в Киеве опубликовали в фейсбуке "Киева Оперативного".
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На нем заметно, как между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников спора достал оружие и несколько раз выстрелил из него.
Драка со стрельбой в Киеве: смотрите видео
Массовая драка со стрельбой в Киеве: что известно
- Конфликт произошел примерно в 4 утра на территории развлекательного комплекса "Арена-сити" на Печерске, возле Бессарабской площади.
- По информации полиции, ранены трое людей. Одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения.
- Правоохранители задержали 10 участников конфликта.
- Полиция устанавливает обстоятельства и причины драки. Решают также вопрос об открытии уголовного дела.