Утром 4 июля на Печерске, возле Бессарабской площади, в Киеве произошла массовая драка со стрельбой. В сети появилось видео самого конфликта.

Видео утренней драки на Печерске в Киеве опубликовали в фейсбуке "Киева Оперативного".

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На нем заметно, как между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников спора достал оружие и несколько раз выстрелил из него.

Драка со стрельбой в Киеве: смотрите видео

Массовая драка со стрельбой в Киеве: что известно