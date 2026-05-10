Подробнее о проведенной операции рассказали в 21-й отдельной механизированной бригаде.

Смотрите также "Ого, он его сбил!": в Ровенской области дети стали свидетелями воздушного боя МиГ-29 с "Шахедом"

Как дрон помог спасти украинских бойцов?

Во время штурма позиций украинского подразделения двое военных попали в российский плен. Чтобы спасти бойцов, командование обратилось к экипажу тяжелого ударного дрона "Вампир" 21-й бригады, который находился неподалеку от района боя.

Операторы беспилотника оперативно подняли аппарат в воздух и отправились на перехват. На тот момент оккупанты уже отводили пленных в направлении своих позиций. Однако ситуация резко изменилась после появления украинского дрона.

Услышав характерный звук "Вампира", зависшего над ними, россияне растерялись, запаниковали, бросили пленных и попытались убежать,

– отметили в подразделении.

Впрочем, избежать удара захватчикам не удалось – после точной атаки операторов двух оккупантов ликвидировали, а украинские защитники получили шанс вырваться из плена и вернуться к своим. По информации военных, оба бойца успешно добрались до украинских позиций.

Бойцы рассказали детали операции: смотрите видео со страницы 21-й ОМБр

В бригаде отметили, что это первый подтвержденный случай на Северо-Слобожанском направлении, когда украинских военных удалось освободить из плена именно с помощью беспилотника.

Операцию провел экипаж дрона под руководством 23-летнего военного с позывным "Рубин". В бригаде также отметили других участников команды – "Балту", "Балу" и "дядю Колю".

Что известно о беспилотнике "Вампир"?

Дрон-бомбер "Вампир" – это украинский тяжелый ударный беспилотник-гексакоптер, созданный компанией SkyFall. Среди российских военных он получил прозвище "Баба Яга" из-за мощных ночных атак и способности наносить значительные удары по позициям оккупантов.

Беспилотник может переносить до 15 килограммов боевой нагрузки и эффективно поражать технику, укрепления и живую силу противника. В 2025 году "Вампир" стал одним из самых эффективных средств на фронте, возглавив рейтинги по результативности боевого применения и количеству заказов для украинских сил безопасности.

С помощью этих дронов украинские военные выполнили более 2,5 миллиона боевых операций. Их используют для ударов по вражеским позициям, дистанционного минирования, уничтожения техники и обеспечения логистики на передовой. В частности, в мае 2025 года пограничники на Харьковщине с помощью "Вампира" успешно атаковали российские позиции и военную технику.

Какова ситуация на фронте Севера Украины?

Российские войска продолжают наступательные действия на Сумском направлении, однако характер боев там отличается от ситуации в Донецкой области. По словам командира роты 425-го отдельного батальона беспилотных систем "Глаза" с позывным "Дайвер", если на Краматорском направлении оккупанты активно используют технику, то на Сумщине преобладают пехотные штурмы.

В то же время страна-агрессор пытается усилить давление вдоль границы и расширить так называемую буферную зону, чтобы растянуть украинские силы и создать дополнительное напряжение на северной границе.

Один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса Константин Немичев в разговоре с 24 Каналом отметил, что Кремль ищет уязвимые участки не только на фронте в Украине, но и внимательно следит за любой нестабильностью, которую может использовать в собственных интересах.

Тем временем представители партизанского движения "Атеш" заявили об уничтожении электровоза в Липецкой области России. По их словам, локомотив полностью выведен из строя, что затруднит транспортировку военных грузов и переброску резервов российской армии на Сумское направление.