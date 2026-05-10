Детальніше про проведену операцію розповіли в 21-й окремій механізованій бригаді.

Дивіться також "Ого, він його збив!": на Рівненщині діти стали свідками повітряного бою МіГ-29 із "Шахедом"

Як дрон допоміг врятувати українських бійців?

Під час штурму позицій українського підрозділу двоє військових потрапили в російський полон. Щоб урятувати бійців, командування звернулося до екіпажу важкого ударного дрона "Вампір" 21-ї бригади, який перебував неподалік від району бою.

Оператори безпілотника оперативно підняли апарат у повітря та вирушили на перехоплення. На той момент окупанти вже відводили полонених у напрямку своїх позицій. Однак ситуація різко змінилася після появи українського дрона.

Почувши характерний звук "Вампіра", що завис над ними, росіяни розгубилися, запанікували, кинули полонених і спробували втекти,

– зазначили в підрозділі.

Втім, уникнути удару загарбникам не вдалося – після точної атаки операторів двох окупантів ліквідували, а українські захисники отримали шанс вирватися з полону та повернутися до своїх. За інформацією військових, обидва бійці успішно дісталися українських позицій.

Бійці розповіли деталі операції: дивіться відео зі сторінки 21-ї ОМБр

У бригаді зазначили, що це перший підтверджений випадок на Північно-Слобожанському напрямку, коли українських військових вдалося звільнити з полону саме за допомогою безпілотника.

Операцію провів екіпаж дрона під керівництвом 23-річного військового з позивним "Рубін". У бригаді також відзначили інших учасників команди – "Балту", "Балу" та "дядька Колю".

Що відомо про безпілотник "Вампір"?

Дрон-бомбер "Вампір" – це український важкий ударний безпілотник-гексакоптер, створений компанією SkyFall. Серед російських військових він отримав прізвисько "Баба Яга" через потужні нічні атаки та здатність завдавати значних ударів по позиціях окупантів.

Безпілотник може переносити до 15 кілограмів бойового навантаження та ефективно уражати техніку, укріплення й живу силу противника. У 2025 році "Вампір" став одним із найефективніших засобів на фронті, очоливши рейтинги за результативністю бойового застосування та кількістю замовлень для українських сил безпеки.

За допомогою цих дронів українські військові виконали понад 2,5 мільйона бойових операцій. Їх використовують для ударів по ворожих позиціях, дистанційного мінування, знищення техніки та забезпечення логістики на передовій. Зокрема, у травні 2025 року прикордонники на Харківщині за допомогою "Вампіра" успішно атакували російські позиції та військову техніку.

Яка ситуація на фронті Півночі України?

Російські війська продовжують наступальні дії на Сумському напрямку, однак характер боїв там відрізняється від ситуації на Донеччині. За словами командира роти 425-го окремого батальйону безпілотних систем "Очі" з позивним "Дайвер", якщо на Краматорському напрямку окупанти активно використовують техніку, то на Сумщині переважають піхотні штурми.

Водночас країна-агресорка намагається посилити тиск уздовж прикордоння та розширити так звану буферну зону, щоб розтягнути українські сили й створити додаткову напругу на північному кордоні.

Один із засновників і заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу Костянтин Немічев в розмові з 24 Каналом зазначив, що Кремль шукає вразливі ділянки не лише на фронті в Україні, а й уважно стежить за будь-якою нестабільністю, яку може використати у власних інтересах.

Тим часом представники партизанського руху "Атеш" заявили про знищення електровоза в Липецькій області Росії. За їхніми словами, локомотив повністю виведений з ладу, що ускладнить транспортування військових вантажів і перекидання резервів російської армії на Сумський напрямок.