Ужасное ДТП произошло в Одессе 26 апреля. Автомобиль BMW после столкновения с опорой рекламного щита буквально разлетелся на куски.

Автокатастрофа произошла около 16:00 на улице Балковской. BMW X6 влетел в опору рекламного щита.

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Водителя забрала скорая помощь

Как сообщает Odessa.online, водитель выжил. Его достали из покореженного автомобиля с открытым переломом бедра. Пострадавшего сразу забрали на скорой. Каково его состояние сейчас – пока неизвестно.

По предварительной информации авто BMW направлялось в направлении автовокзала. Однако водитель не выбрал безопасной скорости движения и врезался в столб. Уже после этого машину отбросило на Mercedes. Повреждения второго автомобиля – незначительные.

24 канал пытается связаться с представителями Нацполиции, чтобы выяснить детальные обстоятельства ДТП и его участников.

Смотрите фото и видео с места ужасной аварии:

В Одесской области столкнулась маршрутка с грузовиком

Недавно в Одесской области произошло еще одно масштабное ДТП. 23 апреля не разминулись грузовик и маршрутка, в которой были пассажиры. К счастью, никто не погиб, однако 5 людям все же пришлось оказывать медицинскую помощь.