На проспекте Глушкова в Киеве произошел неприятный инцидент. В припаркованную фуру въехал другой грузовик. Пострадал водитель, его госпитализировали.

На проспекте Глушкова, перед Одесской площадью, стоял припаркованный грузовик MAN, сообщают в фейсбуке "Киева Оперативного".

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В фуру, не притормаживая, въехал другой грузовик DAF.

В результате столкновения пострадал его водитель. Его с травмами забрали в больницу скорой помощи.

По предварительной информации, мужчина был трезв. Пока неизвестно, что же послужило причиной аварии.

В Киеве один грузовик въехал в другой: смотрите видео

На проспекте Глушкова в Киеве произошло ДТП: смотрите карту