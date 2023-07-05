В Полтавской области микроавтобус с военными попал в ДТП: есть погибший и травмированные
Источник:Суспільне
В Полтавской области возле Пирятина произошла авария с микроавтобусом, в котором ехали военные. К сожалению, в результате ДТП есть погибший и пострадавшие.
Дело по поводу ДТП расследует ГБР. Об этом сообщил спикер теруправления Госбюро расследований Александр Билка.
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В Полтавской области микроавтобус с военными попал в ДТП
Авария произошла утром 4 июля. Микроавтобус с военными съехал за пределы проезжей части и перевернулся. По словам спикера ГБР, в результате ДТП погиб один из пассажиров, еще четверо – травмированы.
Пострадавшие пассажиры находятся в Пирятинской больнице. Их состояние – стабильное, средней тяжести, но они в сознании.
Теперь начато досудебное расследование по статье о нарушении правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.
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