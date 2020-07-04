Два грузовика столкнулись 4 июля на трассе Киев – Житомир. В результате ДТП погиб один из водителей.

Утром 4 июля на трассе Киев – Житомир произошла авария с участием двух грузовиков, сообщили в фейсбуке "Оперативного Киева".

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По предварительной информации, водитель DAF едва катился, останавливаясь на светофоре, и в этот момент получил мощный удар в заднюю часть,

– говорится в сообщении.

В фуру въехал водитель грузовика Iveco. Столкновение произошло на дороге в сторону Киева.

Правоохранители рассматривают вероятность того, что водитель Iveco уснул за рулем. К сожалению, его жизнь не удалось спасти – мужчина умер на месте ДТП.

В результате аварии на дороге образовались пробки.



Авария с участием двух фур на трассе Киев – Житомир / Фейсбук "Киева Оперативного"