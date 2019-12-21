ДТП на выезде из Киева: автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов – фото
На Брест-Литовском шоссе на выезде из Киева автомобиль Chevrolet сбил насмерть двух велосипедистов.
От полученных травм велосипедисты – мужчина и женщина – погибли на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.
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Авария произошла около 17 часов в районе остановки "Пролисок" в Святошинском районе.
Смертельное ДТП вблизи Киева / фото патрульной полиции Киева
Велосипедисты погибли на месте / фото патрульной полиции Киева
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