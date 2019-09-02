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      ДТП под Кривым Рогом унесло жизни трех человек: жуткие фото

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      Фото с места трагедии
      Фото с места трагедии / https://one.kr.ua

      Под Кривым Рогом на Днепропетровщине столкнулись два автомобиля – "Москвич" и "Форд". Это произошло 1 сентября на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке.

      В результате ДТП "Форд" загорелся, сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

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      Прибывшие на место трагедии спасатели потушили горящий автомобиль.

      ДТП під Кривим Рогом
      Фото с места трагедии

      От мощного удара и в результате пожара обломки машин разбросало по всей дороге. В аварии погиб 43-летний водитель "Москвича". А также 34-летний водитель "Форда" и его пассажир, которому был 61 год.

      ДТП під Кривим Рогом
      Фото с места трагедии

      По информации местного издания "Первый городской", на спидометре автомобиля "Форд" была указана скорость 130 километров в час. А раньше на водителя авто составили админпротокол за управление в нетрезвом виде.

      Еще одна авария произошла на Днепропетровщине накануне. 31 августа на Елизаветовском шоссе в Петриковском районе столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовик DAF. Пострадали 12 пассажиров автобуса и водитель.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Аварии и ДТП Новости Днепра Новости Украины
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