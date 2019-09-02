ДТП под Кривым Рогом унесло жизни трех человек: жуткие фото
Под Кривым Рогом на Днепропетровщине столкнулись два автомобиля – "Москвич" и "Форд". Это произошло 1 сентября на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке.
В результате ДТП "Форд" загорелся, сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.
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Прибывшие на место трагедии спасатели потушили горящий автомобиль.
Фото с места трагедии
От мощного удара и в результате пожара обломки машин разбросало по всей дороге. В аварии погиб 43-летний водитель "Москвича". А также 34-летний водитель "Форда" и его пассажир, которому был 61 год.
Фото с места трагедии
По информации местного издания "Первый городской", на спидометре автомобиля "Форд" была указана скорость 130 километров в час. А раньше на водителя авто составили админпротокол за управление в нетрезвом виде.
Еще одна авария произошла на Днепропетровщине накануне. 31 августа на Елизаветовском шоссе в Петриковском районе столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовик DAF. Пострадали 12 пассажиров автобуса и водитель.