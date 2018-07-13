ДТП с машиной Пинзеника под Радой: полиция открыла два уголовных производства

Полиция открыла два уголовных производства по факту ДТП и хулиганских действий, совершенных 12 июля в правительственном квартале. Правоохранители уже успели задержать одного правонарушителя.

Ранее 24 канал сообщал о ДТП с участием автомобиля народного депутата Павла Пинзеника, которое произошло в правительственном квартале 12 июля. На улице Шелковичной внедорожник "Тойота Ленд Крузер" народного депутата Павла Пинзеника наехал на одного из участников акции. Пострадавшего забрали в "скорую".

Позже нардеп ардеп Пинзеник рассказал детали инцидента. По его словам, перед поворотом на улицу Шелковичную на автомобиль митингующие бросились с намерением его остановить: начали бить руками, ногами и тяжелыми предметами, разбили стекло заднего вида, пытались остановить и проникнуть в автомобиль через дверь или разбитое заднее стекло.

"Вчера в Печерское управление полиции поступило сообщение, что на пересечении улиц Институтская и Садовая во время блокирования движения автомобилей активист получил травму ноги, а другие митингующие повредили стекло иномарки. Для документирования происшествия на место выехала следственно-оперативная группа полиции", – сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

Правоохранители отметили, что по данному факту уже открыли два уголовных производства.

Предварительно установлено, что движение машины "Тойота Ленд Крузер" заблокировали несколько десятков человек. Они совершали хулиганские действия и разбили заднее стекло иномарки. В результате один из мужчин получил травму ноги, после чего его доставили в больницу. Также правоохранители установили личность активиста, которого обоснованно подозревают в повреждении автомобиля,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный – житель Киева, 1991 года рождения.

Начато уголовные производства по статье "Хулиганство" и статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".