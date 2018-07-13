16:18
13 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 18°C
  • суббота
    23°C 17°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
  • понедельник
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин Валаамский. В России деньги не пахнут
Вєсті Кремля
21:14, 12 июля
Вести.UA. Пьяница Шуфрич. Ляшко теперь обслуживает себя сам
Вєсті.UA
20:43, 12 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, сегодня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

ДТП с машиной Пинзеника под Радой: полиция открыла два уголовных производства

262 Читати новину українською
Правоохранители уже успели задержать одного правонарушителя
Правоохранители уже успели задержать одного правонарушителя / Фото из соцсетей

Полиция открыла два уголовных производства по факту ДТП и хулиганских действий, совершенных 12 июля в правительственном квартале. Правоохранители уже успели задержать одного правонарушителя.

Ранее 24 канал сообщал о ДТП с участием автомобиля народного депутата Павла Пинзеника, которое произошло в правительственном квартале 12 июля. На улице Шелковичной внедорожник "Тойота Ленд Крузер" народного депутата Павла Пинзеника наехал на одного из участников акции. Пострадавшего забрали в "скорую".

Позже нардеп ардеп Пинзеник рассказал детали инцидента. По его словам, перед поворотом на улицу Шелковичную на автомобиль митингующие бросились с намерением его остановить: начали бить руками, ногами и тяжелыми предметами, разбили стекло заднего вида, пытались остановить и проникнуть в автомобиль через дверь или разбитое заднее стекло.

"Вчера в Печерское управление полиции поступило сообщение, что на пересечении улиц Институтская и Садовая во время блокирования движения автомобилей активист получил травму ноги, а другие митингующие повредили стекло иномарки. Для документирования происшествия на место выехала следственно-оперативная группа полиции", – сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

Правоохранители отметили, что по данному факту уже открыли два уголовных производства.

Предварительно установлено, что движение машины "Тойота Ленд Крузер" заблокировали несколько десятков человек. Они совершали хулиганские действия и разбили заднее стекло иномарки. В результате один из мужчин получил травму ноги, после чего его доставили в больницу. Также правоохранители установили личность активиста, которого обоснованно подозревают в повреждении автомобиля,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный – житель Киева, 1991 года рождения.

Начато уголовные производства по статье "Хулиганство" и статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

 

Теги: Новости политики Новости Украины столкновения Новости Киева Полиция Иностранные номера Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как сохранить продукты свежими в течение месяца
сегодня, 14:00 Как сохранить продукты свежими в течение месяца
130
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
695
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
В Чернигове магазин попал в скандал из-за одежды с агитацией России к ЧМ-2018: видео
 16 июня , 13:30
Порошенко и Помпео провели важный разговор по России
 2 июня , 02:36
Абрикосовый пирог: три рецепта приготовления ароматного десерта
 15 июля , 09:15
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук