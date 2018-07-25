ДТП в Харькове: адвокат сообщила о резонансном поведение работницы органов в отношении Зайцевой

Елену Зайцеву, совершившую смертельное ДТП в Харькове осенью 2017 года, после инцидента на обследование везла знакомая ее матери, которая работала в правоохранительных органах. Кроме того, в полицейский автомобиль она посадила мать обвиняемой.

Об рассказала адвокат родственников погибших в ДТП Лариса Матвеева, передает "Обозреватель".

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В частности, правозащитница утверждает, что во время допроса в суде работница правоохранительных органов Ляна Щербина как свидетель не скрывала, что везла обвиняемую Елену Зайцеву на обследование сразу после ДТП в Харькове, хотя была старой подругой ее матери. Также Щербина объясняла это случайным стечением обстоятельств.

"А факт того, что она в полицейский автомобиль посадила мать обвиняемой, хотя она – совершеннолетняя и дееспособная, объяснила просто: Зайцева плакала, а мама ее поддерживала. После ДТП Щербина, как и Федирко, уволилась с места работы", – констатирует адвокат.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест. Впоследствии ей было предъявлено обвинение по этому делу. Накануне суд постановил, что она останется за решеткой еще на 2 месяца.



Ранее адвокат потерпевших Лариса Матвееева рассказывала, что по делу этого ДТП даже правоохранители не могут найти ключевого свидетеля, а именно бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии. Кроме того, по ее словам, у экспертов, исследующих смертельное ДТП в Харькове, постоянно не хватает данных для четких выводов.