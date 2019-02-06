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      ДТП в Харькове: прокурор озвучил какое наказание он требует для Зайцевой и Дронова

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      Прокурор озвучил какое наказание он требует для Зайцевой и Дронова
      Прокурор озвучил какое наказание он требует для Зайцевой и Дронова / Фото из открытых источников

      Прокурор требует приговорить обвиняемых Елену Зайцеву и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП в Харькове до 10 лет лишения свободы с лишением водительских прав на 3 года.

      Требование представитель обвинения объявил 6 февраля во время заседания Киевского районного суда Харькова, пишет "Громадське".

      Читайте также: Смертельное ДТП на Сумской в Харькове: Зайцева могла затормозить, но не сделала этого

      Следующее заседание состоится 11 февраля в 14:00.

      В Харькове начались прения по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове. Вероятнее всего, что они растянутся на несколько заседаний. В дебатах принимают участие не только представители обвиняемых и жертв аварии, но также родственники погибших.

      На прошлом заседании суд отклонил ходатайство об отводе экспертов – препятствий для перехода к следующей стадии процесса не осталось. Еще ранее суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил Зайцеву и Дронова под стражей до 4 апреля.

      Кроме того, ключевого свидетеля по делу Зайцевой таки удалось найти. Врач-нарколог Елена Федирко, которая первой обследовала водителя автомобиля Lexus на употребление опиатов после смертельного ДТП, наконец явилась на судебное заседание. Правда, перед его началом она заявила, что наркотического опьянения у одного из подозреваемых – Елены Зайцевой не идентифицировали.

      Также прокуратура не исключает открытия производства против следователя Игоря Волкова, который занимается расследованием этой аварии.

      Что известно про ДТП с участием Зайцевой и Дронова?18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.

      СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В ХАРЬКОВЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ​
       
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      Теги: Новости Украины Судьи Криминальные новости Аварии и ДТП Расследования ДТП в Харькове
      Источник: 24 Канал
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