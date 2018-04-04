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ДТП в Харькове: суд продлил арест Зайцевой до 1 июня

37 Читати новину українською
ДТП в Харькове: суд продлил арест Зайцевой до 1 июня
/ tsn.ua

Киевский районный суд города Харькова оставил под стражей Елену Зайцеву и Геннадия Дронова до 1 июня без возможности внесения залога.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Кроме того, во время заседания в среду, 4 апреля, допросили еще трех свидетелей.

В заседании суда объявлен перерыв до 11 апреля.

Отметим, на днях стало известно, что Елена Зайцева на момент ДТП не имела при себе прав на автомобиль.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест. А водителем Volkswagen Touareg оказался Геннадий Дронов, которого суд также взял под стражу. Впоследствии обоим было предъявлено обвинение по этому делу.

Теги: Новости Украины ДТП в Харькове Аварии и ДТП Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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