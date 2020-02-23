ДТП в Киеве на Перова: автомобиль врезался в остановку общественного транспорта – фото
На перекрестке улиц Петра Запорожца и Перова в Киеве вечером 22 февраля Nissan столкнулся с BMW. От удара один из автомобилей занесло на остановку общественного транспорта, где в это время находились люди.
К счастью, люди на остановке отреагировали оперативно и успели скрыться. Поэтому никто из них не пострадал. Об этом рассказало издание "Информатор".
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Что известно о ДТП на Перова 22 февраля
- Свидетели рассказали, что BMW ехал по Перова в сторону Дарницы, соблюдая правила дорожного движения.
- Но вот Nissan, который выезжал с улицы Петра Запорожца, не пропустил BMW и столкнулся с ним.
- От удара BMW вылетел в остановку общественного транспорта, где в это время было несколько человек.
- К счастью, они быстро сориентировались, отбежали, и поэтому не пострадали.
- Оба водителя – живы, но травмированы.
Напомним, самая громкая авария со сбитыми пешеходами произошла в Украине 8 октября 2017 в Харькове. Столкнулись автомобили, которыми управляли Елена Зайцева и Геннадий Дронов. Тогда авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило 6 человек, еще 5 получили ранения.
Фото с места аварии ("Информатор"):
Заметим, по словам свидетелей, за рулем автомобиля, который влетел в остановку, был водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. И двигался он якобы слишком быстро. Правоохранители эту информацию не комментировали.
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