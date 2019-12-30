ДТП в Киеве: водитель Toyota переехал спасателя

В Киеве ночью 27 декабря произошло ДТП – автомобиль Toyota сбил мужчину на улице.

По словам свидетелей, пока мужчина лежал под машиной, водитель джипа проехал вперед и назад передним колесом по всему телу мужчины, включая голову, информирует Kyiv Operativ.

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В Украинском научно-исследовательском институте гражданской защиты сообщили, что пострадавший – капитан службы гражданской защиты Набоков Юрий. Там уточнили, что спасателя на пешеходном переходе сбил внедорожник, который мчался на высокой скорости по встречной полосе.



Водитель Toyota переехал спасателя / Фото: Kyib Operativ

В результате ДТП мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму с многочисленными гематомами. Сейчас он находится в реанимации Киевской городской клинической больнице № 17 в тяжелом состоянии.



Водитель Toyota переехал спасателя​ / Фото: Kyib Operativ