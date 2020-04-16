Думаю, до конца апреля мы получим помощь от МВФ, – Герус
Верховная Рада поддержала законопроект о борьбе с "поправочным спамом". Однако депутаты зарегистрировали постановления, которые блокируют его подписания. Так удастся ли принять "антиколомойский" законопроект и получить помощь от МФВ – читайте далее.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире 24 канала рассказал, что эти постановления вряд ли повлияют на ситуацию, ведь для их подписания необходимо 220 голосов, а их будет очень сложно собрать.
Больше об этом Рада поддержала законопроект о "поправочном спаме": что он предусматривает
"Следующее заседание парламента скорее всего будет в среду (22 апреля) или четверг (23 апреля), эти постановления будут рассматриваться, и я думаю, что голоса не наберутся. Через неделю можно будет голосовать за законопроект по банкам", – пояснил Герус.
Справка. Авторами постановления являются Александр Дубинский, Антон Поляков, Тарас Батенко и Ирина Констанкевич.
На вопрос журналиста, спасут ли деньги от МВФ экономику Украины во время карантина, он ответил: "Экономика Украины – это не только МВФ, это работа предприятий, сфер услуг – ресторанов, кафе, кинотеатров. То есть нам надо как можно быстрее справиться с карантином и эпидемией коронавируса, но эта помощь от МВФ она действительно поможет нам пережить кризис и быстрее восстановить экономику".
"Я думаю, мы сможем ее получить, и разных препятствий не будет. И в принципе до конца апреля можно ожидать того, что будет результат и у нас уже будут поступления этой помощи", – подчеркнул депутат.
Андрей Герус о помощи МВФ для Украины: видео
Как МВФ поможет Украине?
Владимир Зеленский заявил, что размер первого транша МВФ может составить 1,7 – 2 миллиарда долларов. А размер кредитной программы должен возрасти с 5,5 до 8 миллиардов долларов.
В фонде деньги обещали перечислить после того, как Украина выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон.
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