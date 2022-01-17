Думал, что это пранкеры: Порошенко объяснил, почему сбежал от следователей ГБР

17 января 2022 , 17:29
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Источник:

"Украинская правда"

Петр Порошенко заявил, что не сожалеет о том, что эмоционально сбежал от следователей Государственного бюро расследований, которые пытались вручить ему повестку на допрос. Нардеп подчеркнул, что всю ситуацию "исказили".

Я точно не знал, что это ГБР, – Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" заявил, что в этот день опаздывал на встречу. В то же время водителя "переклинило", и полторы минуты он не ехал.

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Я могу вам сказать, что мой помощник и охрана сказали, что там на выходе стояли какие-то пранкеры, блогеры. И я точно не знал, что это ГБР,
– отметил политик.

Порошенко подчеркнул, что следователи якобы начали "кричать", когда автомобиль уже начал двигаться. "Я не был настроен общаться с заказчиками подобных дел", – подчеркнул нардеп.

Как политик убегал от ГБР

17 декабря 2021 года следователи ГБР пришли к зданию Верховной Рады. Они пытались вручить Порошенко уведомление о подозрении. На видео с места происшествия было слышно, как они говорили: "Возьмите, пожалуйста, повестку". Однако тот проигнорировал правоохранителей и сел в автомобиль. После того политик воскликнул "Поехали, ё* твою мать".

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Автор: Софія Мінджоса