Два государства отправили в Украину почти 40 тонн зараженных продуктов

В Украину не пустили крупную партию цитрусовых из Египта и Турции из-за того, что продукция была заражена личинками средиземноморской плодовой мухи.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Читайте также: На Львовщине после празднования корпоратива отравились 11 человек

Первая партия зараженных продуктов прибыла в одесский порт "Черноморск" из Турции. Да, в Украине хотели выгрузить 17,3 тонны мандаринов.

Второй груз не допустили в Украину в отделе таможенного оформления поста "Западный" в Киевской области. Он приехал из Египта с 22,3 тоннами апельсинов.

Зараженные грузы задержаны, к ним будут применены фитосанитарные меры в соответствии с действующим законодательством. С целью недопущения подобных случаев в страны-экспортеры – Турцию и Египет – будут направлены уведомления о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины,

– отметили в службе.