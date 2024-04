Проведя расследование, 24 Канал узнал, какие страны тайно помогают России пополнять бюджет за счет ворованного зерна.

Москва продает краденое по всему миру

Так, благодаря раздобытым документам россиян, которые касаются экспорта зерновых из оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Донецкой областей и Крыма, удалось установить, что только с июня 2022 года по август 2023 года из порта Севастополя российские суда 150 раз вывозили украденное зерно, используя более 30 балкеров, барж и судов.

Известно, что незаконной продажей занимались 9 российских компаний.

Каждая из этих компаний переправляла зерно или непосредственно в страну-заказчика, или в порт "Кавказ", если заказчиками выступали государства, которые не хотели "светиться".

Так, оккупанты открыто продавали украинскую агропродукцию в Сирию или Иран и тайно переправляли ее в Турцию, Саудовскую Аравию, Египет, Израиль, Ливан и другие государства. В случае, когда страны хотели скрыть факт торговли с Россией, использовались компании, не редко – подставные, из Швейцарии и ОАЭ.

Кроме того, из документов очевидно, что американский банк оказался причастен к сделке с зерном.

Так, "Кубань-Петрохлеб" продала урожай за 1 миллион 687 тысяч 362 долларов компании из ОАЭ GRAINCO TRADE DMCC для поставки в Сирию. Арабы оплатили на счет, который принадлежит ПАО "Банк "Санкт-Петербург". Банком-корреспондентом, через который, вероятно, провели платеж, должен был служить The Bank of New York Mellon. Таким образом, американцы в разгар войны могли провести платеж на счета оккупантов за поставки ворованной кукурузы в Сирию.

Напомним, что Еврокомиссии призвали наложить санкции на российское зерно. В то же время евродепутат от Германии Виола фон Крамон-Таубадель считает, что применять подобные ограничения не стоит. По мнению политика, в таком случае Россия использовала бы тему голода на Юге против Запада.

Отметим, что Евросоюз импортирует из России около 2,5 миллиона тонн агротоваров.

Крупнейшим импортером в 2023 году стали Италия и Латвия.